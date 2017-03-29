Украина может лишиться «Евровидения» из-за ситуации с Самойловой

Опубликовано пользователем

Европейский вещательный союз (EBU) не исключает, что отстранит Украину от участия в "Евровидении-2017", если ситуация с кандидатом от России не разрешится до конца следующей недели.

Об этом заявила глава EBU Ингрид Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.

Евровидение

"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что "Евровидение" используют в политических играх", — сказала она.

Делтенре отметила, что песенный конкурс — не для "настраивания людей против друг друга", и пригрозила ввести санкции против Украины.

Глава EBU сообщила, что сейчас она ведет переговоры с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом для поиска "мирного решения", поскольку только они могут отменить запрет Самойловой на въезд или сделать так, чтобы он начал действовать после выступления российской певицы. ria.ru/')" href="#">РИА Новости

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Комментарии

"Я глубочайше сожалею, что

Опубликовано пользователем

"Я глубочайше сожалею, что "Евровидение" используют в политических играх", — сказала она."

Сожалеть надо было в прошлом году, прежде чем, по этим же мотивам, отдавать 1-е место незалежной.