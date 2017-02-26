На «Евровидении-2017» Украину представит рок-группа

Согласно подсчету голосов жюри и телезрителей, Украину на Евровидении-2017 представит рок-группа O.Torvald c песней "Time", сообщает Корреспондент.net.

Следует отметить, что зрители наибольшее количество баллов дали 19-летнему одесситу Melovin, однако жюри присудило участнику лишь 2 балла. Таким образом суммарно он набрал 8 баллов.

Наивысший балл от жюри получила TAYANNA. По суммарным результатам голосования O.Torvald и TAYANNA набрали одинаковое количество балло - по 10, но поскольку зрители присудили O.Torvald больше баллов (5), чем певице TAYANNA (4), то победителем согласно правилам конкурса признана рок-группа.

Всего в финале боролись шесть участников

O.Torvald - рок-группа в составе фронтмена Жени Галича, гитариста Дениса Мизюка, барабанщика Саши Солохи, бас-гитариста Никиты Васильева и DJ Polarnik. Коллектив был создан в Полтаве в 2005 году, в 2006 музыканты переехали в Киев. Песня "Time" - о том, что время — единственное, что невозможно вернуть.