Украине грозит штраф за «Евровидение»

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Европейский вещательный союз. Точная сумма не раскрывается.

Как заявили в ЕВС, штрафная мера вызвана серьезными задержками при организации «Евровидения», а также отсутствием кооперации с союзом относительно участия в конкурсе российского артиста.

В результате от конкурса отвлекли внимание. Кроме того, была поставлена под угрозу репутация бренда «Евровидение», уточнили в ЕВС.

Комитет конкурса рекомендовал наложить существенный штраф на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

Ранее сообщалось, что Швейцария арестовала залог Украины на проведение «Евровидения», напоминает Газета.ru.