Умер Charles Cohen, недавно вышедший из тюрьмы

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wire.

Джазмену был 71 год. Отмечается, что он недавно вышел из тюрьмы. Музыканта арестовали в сентябре 2015-го за попытку принудить к сексу ребенка младше 16 лет.

Артист прославился за работы в жанре фри-джаз. Свои импровизации он создавал исключительно на винтажном синтезаторе Buchla Music Easel.

Коэн начал карьеру в 1970-х годах в Филадельфии. Среди его долгоиграющих пластинок — Brother I Prove You Wrong, The Middle Distance, Group Motion, Music For Dance And Theater и Running in the Family.

Композитор также был участником коллектива The Ghostwriters. Помимо этого, он сотрудничал с группой Senyawa.

Чарльз Коэн был открытым геем и выступал за права ЛГБТ-сообщества.