Умер композитор Folke Rabe

Рабе сотрудничал с такими деятелями искусства, как Терри Райли, Полина Оливерос и Ла Монте Янг. Одним из наиболее известных его сочинений стала дроун-композиция Whas?? 1968 года.

Среди электронных работ Рабе — ARGH!, To the Barbender, Narrskeppet, Älskade lilla gris и Världsmuséet. Он также создал сочинения для органа, фортепьяно, хора и камерных оркестров.

Фольке Рабе также написал саундтреки к фильмам The Man Who Abandoned Cars, No Hambones on the Moon и Broke.