Умерла старейшая органистка России

Об этом ТАСС сообщили в ректорате Санкт-Петербургской консерватории.

"Нина Ивановна скончалась 23 марта. Минувшей осенью ей исполнилось 100 лет", - сказали в ректорате старейшего музыкального вуза России, с которым Нина Оксентян была связана с 1940-х годов сначала как студентка, а затем как педагог, профессор кафедры органа и клавесина.

Хранительница лучших традиций отечественного органного исполнительства, Нина Оксентян (Нино Ованесовна Оксентьян) закончила в 1947 году консерваторию по классу органа выдающегося музыканта и педагога, профессора Исайи Браудо, в течение многих лет была его ассистентом. После окончания аспирантуры в 1950 году она вела активную концертную и педагогическую деятельность, воспитала целую плеяду органистов. В ее творческом наследии - восемь пластинок с музыкой Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана, Сезара Франка, русских композиторов, вокальными сочинениями. В 1950 году в Лейпциге она участвовала в концертах Баховских торжеств вместе с Дмитрием Шостаковичем и Исайей Браудо.