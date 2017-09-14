«Ундервуд» отправил Скарлетт Йоханссон в Херсон

Владимир Ткаченко рассказывает об этапах непростого съемочного процесса: «Было три задачи. Первая - поиск подходящих транспортных магистралей, вторая - поиск винтажного американского кабриолета и третья - поиск девочки. Первую задачу мы решили в ближнем и дальнем Подмосковье, вторую с помощью музея ретроавтомобилей, а третья задача решилась сама собой. В главной роли снялась моя шестилетняя дочь Соня. В выигрыше остались все: я по блату продвинул родственника на экран, а группа сэкономила на использовании детского труда в корыстных целях».

Участники съемочной группы молодые выпускники ВГИКа, работа проходила под чутким руководством режиссера Даниила Демидова.

«Получилась свежая летняя работа, изнутри наполненная солнечным настроением. Отдельное спасибо молодым дарованиям и студенческому братству ВГИКа за их очевидный профессионализм и растущее мастерство. Мы ведь тоже когда-то хотели вместе с Владимиром поступать на режиссерский», - вспоминает Максим Кучеренко.

И хотя, погода в июле этого года была совсем не летней, благодаря съемочной группе и всей команде, провожавшей Скарлетт Йоханссон в Херсон, клип получился по-настоящему солнечный. А залог успеха в борьбе с природными аномалиями - конечно же, хорошее настроение. Рассказывает режиссер Даниил Демидов:

«Снять солнечный клип в условиях холодного дождливого лета - интересная задачка. Толпой чудиков в масках успели и пораспевать советские хиты в ПАЗике, снимая по кадру в перерывах между тучами, и объездить половину области в раскаленном огненном Понтиаке 60х... Было весело, и поставленных задач удалось достичь именно из-за комедийности происходящего».