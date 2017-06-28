«Ундервуд» снимает несколько клипов

«Мы собираемся снимать клип на песню «Скарлетт Йоханссон едет в Херсон». Поскольку настроение у песни летнее, то я очень надеюсь, что за лето мы успеем его хотя бы снять», - рассказал НСН Владимир Ткаченко.



Ундервуд

«Будем снимать клип на песню с рабочим названием «Ракеты на Марс», это гимн авиамоделистов России. И вот мы получили еще одну приятную новость – Наталья Белоголовцева, прекрасный герой и директор фонда «Лыжи мечты» сообщила нам, что клип на песню, посвященную фонду «Лыжи мечты», которую написала группа «Ундервуд», снят и очевидно его релиз будет в сентябре-октябре месяце», - добавил Максим Кучеренко.