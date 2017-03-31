В Европе пригрозили бойкотом «Евровидения» из-за ситуации с Самойловой

Об этом генеральный директор Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Делтенре сообщила в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, передает Lenta.ru cо ccылкой на портал Oikotimes.

Делтенре отметила, что члены ЕВС крайне негативно относятся к позиции Украины в скандале вокруг Самойловой. Она призвала Гройсмана разрешить въезд российской певице. «Если запрет будет одобрен Киевом, это окажет крайне разрушительное влияние на репутацию Украины в мире», — подчеркнула она, не упомянув, какие именно вещательные компании пригрозили бойкотом конкурса.