В Киеве показали главную сцену «Евровидения»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу Национального общественного телевидения страны.

Особенностью площадки является то, что каждая из ее конструкций может двигаться в разные стороны в ходе шоу, изменяя геометрию сцены. Это позволит разнообразить выступления участников, отмечается в сообщении.

Сцена весит 30 тонн и занимает площадь 350 квадратных метров. Как рассказал директор по производству Евровидения-2017 Ола Мельциг, в настоящее время завершается установка конструкций зрительских трибун.

Международный музыкальный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Киеве в международном выставочном центре. Полуфиналы мероприятия назначены на 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.