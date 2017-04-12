В Киеве показали главную сцену «Евровидения»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу Национального общественного телевидения страны.
Оргнизаторы "Евровидения" показали главную площадку конкурса (фото)— 112.ua (@news112ua) April 11, 2017
В этом году сцена занимает п...#новини #новостиhttps://t.co/qh0eUqbiF2 pic.twitter.com/P0vAdciECq
Особенностью площадки является то, что каждая из ее конструкций может двигаться в разные стороны в ходе шоу, изменяя геометрию сцены. Это позволит разнообразить выступления участников, отмечается в сообщении.
Сцена весит 30 тонн и занимает площадь 350 квадратных метров. Как рассказал директор по производству Евровидения-2017 Ола Мельциг, в настоящее время завершается установка конструкций зрительских трибун.
Международный музыкальный конкурс Евровидение-2017 пройдет в Киеве в международном выставочном центре. Полуфиналы мероприятия назначены на 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.
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