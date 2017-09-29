В московском метро отметят 95-летие отечественного джаза

Пассажиров ожидают документальный фильм и ночной джазовый концерт на станции метро, сообщает пресс-служба метрополитена.

В рамках мероприятия «Джаз в метро» в 19:00 в Технической библиотеке метрополитена на станции «Выставочная» пройдет презентация цикла книг о джазе. В 20:00 на той же станции в Центре профориентации будет показан документальный фильм 1962 года «Бенни Гудман в СССР», рассказывающий про первый большой гастрольный тур звёзд американского джаза по Советскому Союзу.



Оркестр Петра Востокова

В ночь с 29 на 30 сентября на одной из станций метро состоится джазовый концерт, билеты на который разыгрывались в официальных сообществах Московского метрополитена в социальных сетях. Перед гостями выступит гитарный дуэт Алексей Кузнецов и Максим Шибин, большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль LIGHT JAZZ и специальный гость Валерий Сюткин.

«Ночной концерт пройдет в рамках культурно-образовательного цикла «Ночь в метро», одна из наших станций станет настоящей джазовой площадкой, где будут звучать современные и классические музыкальные композиции. Мы надеемся, что организованные мероприятия понравятся нашим пассажирам, среди которых, несомненно, есть поклонники джаза», - рассказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

В честь праздника в пятницу, 29 сентября, в кассы станций «Выхино» и «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линии метро поступят в продажу тематические билеты "Единый", посвящённые 95-летию отечественного джаза. Билеты "Джаз в метро" будут продаваться на 1, 2, 20 и 40 поездок.

Днем рождения отечественного джаза считается 1 октября 1922 года. Именно в этот день в Москве выступил «Джаз-банд Валентина Парнаха» — ансамбль московских энтузиастов новой музыки во главе Валентином Парнахом.