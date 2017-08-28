В Москве впервые покажут проект Башмета Fortunatissimo

В основе необычного действа – новое прочтение оперы Джоакомо Россини "Севильский цирюльник" и пьесы Пьера Огюстена Карона де Бомарше о похождениях знаменитого Фигаро, рассказанное сегодняшним театральным языком.

Зритель увидит театральное зрелище, в котором литературная основа знаменитого француза и музыка гениального итальянца станут не догмой, а богатейшим источником для удивительной сценической фантазии, которая будет воплощена на сцене Камерным ансамблем "Солисты Москвы" и маэстро Юрием Башметом, популярным артистом театра и кино Евгением Стычкиным и молодыми оперными звездами: Андреем Жилиховским, Дарой Савиновой, Николаем Диденко, Юрием Городецким, Евгением Чернядьевым и Маргаритой Калининой.

Главным предметом предложенной зрителю театральной игры станет сознание автора «Севильского цирюльника», его уникальный и парадоксальный внутренний мир, способный рождать волшебные звуки и причудливые образы. Создатели спектакля представили творческое сознание знаменитого композитора как удивительный "механизм". Представили его зримо, в том самом "карнавальном духе", в котором и была создана эта комическая опера.

Автор, постановщик и сценограф «Fortunatissimo», известный петербургский режиссер Виктор Крамер воплотил образ этого «творческого механизма» в масштабном сценическом объекте – «музыкальной машине». Эта наивная, буффонная «музыкальная машина» - громадный механизм, способный на невероятные сценические эффекты, который, подобно фантастическому живому организму, будет легко реагировать на любые всполохи авторского сознания и на протяжении всего действия рождать чудеса и сюрпризы.

Так, знаменитая ария цирюльника Фигаро превратится в настоящее пенное шоу, а ревнивец доктор Бартоло только чудом сможет спастись от громадной разъярённой стаи любовных записок к его воспитаннице; вселенский злодей Базиль окажется мистическим жонглером, а красотка Розина превратится в роскошный цветущий куст бугенвиллеи; вечно влюбленный граф Альмавива, желая остаться инкогнито, сменит несколько десятков самых невероятных образов, а сам же автор всех этих чудес угостит зрителя приготовленной им прямо на сцене вкуснейшей пастой.

Так как все, что происходит в этом спектакле - это игра с оперой «Севильский цирюльник», то и одно из главных выразительных средств действа - музыка, полностью соответствует этому постановочному приему. Современный композитор Кузьма Бодров заново переосмыслив знаменитое творение Россини, создал несколько ярких фрагментов, которые на равных со знаменитыми ариями из «Севильского» украшают музыкальную ткань этого спектакля.

Первый показ спектакля состоялся в рамках Юбилейного X Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи в феврале 2017 года (артистический директор – Юрий Башмет).