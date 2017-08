В новом сингле Taylor Swift нашли намеки на Канье Уэста

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.

Вечером в четверг, 24 августа, исполнительница выпустила песню Look What You Made Me Do.

По мнению некоторых комментаторов, в композиции содержатся отсылки к противостоянию Свифт и Уэста. В частности, там есть строки «Мне не нравятся твои маленькие игры, не нравится твоя наклонная сцена», которые могут намекать на недавний тур рэпера, где использовалась плавучая сцена.

Кроме того, в этой песне артистка заявляет, что «в настоящий момент старая Тейлор не может подойти к телефону». «Почему? О, потому что она мертва», – добавляет Свифт.