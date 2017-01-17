В РАО проходит независимый аудит

В ближайшее время будет начат аудит бухгалтерской отчетности и распределения авторского вознаграждения. В сообщении отмечается, что решение о проведении в РАО независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности было принято 31 августа 2016 года на Внеочередной Конференции авторов-членов РАО.

Проверка будет проводиться по следующим направлениям — определение объема и характера финансовых поступлений в пользу РАО и СЭК, определение направлений расходования средств РАО и СЭК и анализ операций по выплате денежных средств.

"В рамках проверки операций с денежными средствами будут изучены основания для проведения выплаты, необходимость проведенных выплат для финансово-хозяйственной деятельности РАО, реальность лиц, которым осуществлялись выплаты за выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров и фактическое осуществление ими деятельности, за которую им была осуществлена оплата, реальность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые были указаны в качестве оснований для платежа, соответствие объема поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) размеру полученной за них оплаты", — подчеркнула пресс-служба РАО.

Результаты аудита будут представлены Авторскому Совету РАО в конце февраля. В случае выявления злоупотреблений и правонарушений в деятельности предыдущего руководства РАО, генеральному директору общества Максиму Дмитриеву решением конференции поручено обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

"На основании результатов аудита будут подготовлены и доложены Авторскому Совету дополнительные предложения по финансовому оздоровлению и реорганизации Российского Авторского Общества", — заявил генеральный директор РАО Максим Дмитриев.

Вопрос о реорганизации РАО, в том числе посредством выделения из организации неликвидных и мнимых активов, решением авторского совета РАО от 29 декабря 2016 года был внесен в повестку конференции авторов-членов РАО, которая состоится в конце апреля 2017 года.