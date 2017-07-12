В России создана госкомиссия по культурной политике

Постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина, пишет Газета.ru.

«Подписанным постановлением образована Правительственная комиссия по вопросам государственной культурной политики и утверждено положение о ней. Основная задача Комиссии — выработка и корректировка стратегических подходов к реализации государственной культурной политики», — говорится в пояснительной записке.

Комиссия займется разработкой стратегии государственной культурной политики, будет координировать и оценивать деятельность субъектов и органов власти различных уровней по реализации культурной политики.

Возглавит комиссию заместитель премьер-министра.