В Сочи завершился III международный конкурс композиторов

Конкурс проходит в рамках X Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета. Председатель жюри - профессор Александр Чайковский. В жюри также вошли Юрий Башмет, профессор Юрис Карлсонс (Латвия), профессор Кшиштоф Мейер (Польша), музыкальный менеджер Патрик де Клерк (Бельгия), композитор Атсухико Гондай (Япония), завкафедрой композиции в Санкт-Петербургской консерватории Антон Тононов и композитор Кузьма Бодров.

В результате заочного тура было отобрано 5 финалистов, в Органном зале Сочи их произведения были исполнены для широкой публики в том числе музыкантами камерного ансамбля «Солисты Москвы».

А начался финал конкурса с исполнения "Посвящения Юрию Башмету" для квинтета в трех частях, каждую из которых написали разные авторы, участники Музыкальной академии, проходившей ранее.

Первую премию III международного конкурса композиторов решили не присуждать.

Вторую премию получил Денис Хоров за Скерцо для фортепианного квинтета. Денис Хоров - победитель VIII международного конкурса молодых композиторов радио "Орфей", аспирант Московской консерватории (класс профессора Юрия Воронцова). Сотрудничает с Т­еатром им.Ф.Волкова (режиссер Д.Азаров, «Гроза» по А.Островскому), Электротеатром "Станиславский" (режиссер К.Козинский, «Идиот» по Ф.Достоевскому), СТД "Боярские палаты" ( опера «Снегурочка» режиссер Д.Азаров), Гоголь-центр (режиссер К.Серебренников, «Кому на Руси жить хорошо» по Н.Некрасову).

Третью премию разделили между Дарьей Славниковой за Фортепианный квартет и Алексеем Попковым за Квинтет для струнных и фортепиано.

Дипломы лауреатов вручили Тихону Хренникову-младшему и Кириллу Архипову.