Валерий Гергиев награжден высшим орденом Болгарии

Валерий Гергиев награжден орденом Святых Кирилла и Мефодия первой степени за вклад в развитие духовности и болгарской культуры.

"Для меня честь и удовольствие вручить господину Гергиеву орден Святых Кирилла и Мефодия за исключительные заслуги в области искусства и культуры, с признательностью за его профессиональную и человеческую деятельность по укреплению связей между Болгарией и Россией", - сказал Радев.



Валерий Гергиев

Глава республики подчеркнул, что маэстро Гергиев - "одна из наиболее масштабных фигур на мировой музыкальной сцене, наиболее востребованный дирижер в мировом масштабе". "Он обеспечивает современный взгляд на классическую музыку, это тот человек, которого хотят видеть на всех мировых музыкальных сценах", - отметил президент.

Радев отметил, что связи, которые Гергиев имеет с болгарскими музыкантами, - "доказательство того, что отношения между нашими двумя народами переживут любые политические зимы". "Я жду, - сказал глава республики, - что в ближайшие время между нами будут отличные политические отношения, потому что между нашими двумя народами есть исключительно теплые, культурные и чисто человеческие связи, и нет силы, которая бы могла их разрушить".

ТАСС