ВЦИОМ: В России интерес к «Евровидению» снижается

"Евровидение" становится всё менее популярным у российских зрителей, однако совсем отказываться от него они не хотят. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно последним исследованиям, чуть больше половины россиян (51 процент) положительно относятся к этому конкурсу. Впрочем, ещё восемь лет назад — в 2009 году — о "Евровидении" позитивно отзывалось 56 процентов опрошенных. Напротив, доля негатива за тот же период увеличилась более чем вдвое — 12 процентов в 2017 году против пяти в 2009-м. Ещё 27 процентов участников опроса дают конкурсу нейтральные оценки. Неодобрение чаще склонны высказывать мужчины (18 процентов) и 45–59-летние (17 процентов).

Трансляцию финала "Евровидение-2017" планирует смотреть 41 процент опрошенных (в 2009 году — 47 процентов). При этом потенциальная аудитория состоит преимущественно из женщин (52 процента), людей 60 лет и старше (52 процента). В целом интерес к этому музыкальному конкурсу в нашей стране значительно снизился за последние годы: если в 2009 году за финалом не планировали следить 37 процентов опрошенных, то в 2017-м — уже 54 процента.

Несмотря на непростые отношения между Россией и Украиной, за участие российского конкурсанта на "Евровидении", которое пройдёт в Киеве, высказалось 64 процента опрошенных. Доля тех, кто уверен в необходимости бойкотировать конкурс, — 30 процентов.

Добавим, что участие в опросе приняли 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. По данным ВЦИОМ, погрешность данных не превышает 3,5 процента.