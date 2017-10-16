Виктория Лопырева стала музой Николая Баскова

Автором стихов стал Михаил Гуцериев, музыку написали Виктор Дробыш и Тимофей Леонтьев, а ролик на композицию снял Сергей Ткаченко.

По задумке режиссёра, Николай играет писателя, долго и мучительно ищущего девушку, которая будет дарить ему вдохновение, и в конце концов всё-таки находит. Главную женскую роль исполнила муза исполнителя — телеведущая, супермодель и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва.

- Я считаю, что для любой женщины быть музой для своего любимого – это самая главная миссия, самая главная задача в жизни. Поэтому мне кажется, что играть меня в этом клипе мечтала бы любая девушка. Потому что даже играть не приходится. Когда ты являешься музой для человека – это большое счастье! — рассказала Виктория.

Премьера композиции «Твои глаза маренго» состоялась на фестивале «Новая волна-2017». Михаил Гуцериев нарисовал в стихах красивую историю любви, которая идеально описала эмоции самого Николая Баскова.

- Я очень счастлив, что сложился наш тандем с Михаилом Гуцериевым. Он в последнее время пишет для меня очень много стихов. Это для меня большой опыт. «Твои глаза маренго» - действительно невероятная работа! Очень чувственные стихи. Они очень подходят к нашей с Викой истории любви. Хочется построить дом без дверей, без окон, забыть всех друзей, всех подруг и чувствовать только своё личное пространство и свою вторую половину, — говорит Николай Басков.

Михаил Гуцериев тоже очень доволен сотрудничеством с Николаем Басковым.

- Своим талантом исполнителя и актерским мастерством Николай удивительно точно передаёт смысл песни, - говорит поэт. - А это, поверьте,непросто! Признание мужчины в чувствах к любимой женщине, да и вообще любой разговор о чувствах – тема глубоко личная, интимная. Вынести сокровенное на публику, поделиться, сделать сопричастным своим чувствам огромную аудиторию – все это у Николая получается блестяще! Поэтому он так и любим миллионами россиян.

Во время съёмок клипа режиссёр Сергей Ткаченко позволил артисту импровизировать и быть самим собой.

- Я считаю, что музыкальное видео – глобальная импровизация. Я очень не люблю чётких законов, жанров, кадров. Я могу придумать один кадр, а сниму его по-другому. Всё время находишься в поиске, ищешь. Если тебя «торкает», если получаешь от этого удовольствие, значит – это работает! Если нет, тогда даже не стоит нажимать на кнопку Rec.

Николай Басков – требовательный артист, но я считаю, что это правильно. Он – профессионал: может прийти в кадр и «сделать» этот кадр. А когда профессионал на площадке – это самое главное для режиссёра, — отметил Сергей Ткаченко.