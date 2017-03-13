Власти Украины соревнуются в прогнозах допуска Юлии Самойловой

Антон Геращенко заявил, что Украина разрешит въезд в страну представительнице РФ на "Евровидении - 2017", если она публично не поддерживала аннексию Крыма Россией.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал условия въезда в страну российской певицы Юлии Самойловой для участия в конкурсе "Евровидение - 2017" в Киеве. Если Самойлова публично не поддерживала аннексию Крыма Россией, у нее не возникнет проблем с пересечением украинской границы, заверил Геращенко понедельник, 13 марта, в интервью радиостанции "Говорит Москва".



Юлия Самойлова

"Если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины, я проблем не вижу. Если она человек искусства, то мы будем только рады, если представители российского народа выступят", - сказал он.

Юлии Самойловой могут запретить въезд на Украину, если она будет делать провокационные политические заявления, добавил советник главы украинского МВД. "Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд. Но я надеюсь, что Юлии Самойловой хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях России против Украины", - подытожил Антон Геращенко.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что проверит, действительно ли Юлия Самойлова выступала с концертом в аннексированном Россией Крыму, нарушив тем самым пограничный режим Украины, и лишь после этого решит, разрешить ли певице въезд на Украину.

"СБУ проверит и примет взвешенное решение", - сообщила в понедельник, 13 марта, представитель организации Елена Гитлянская на своей странице в Facebook. По ее словам, "позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности".

Россия объявила имя своего участника в песенном конкурсе "Евровидение - 2017" в воскресенье, 12 марта. В сообщении российского "Первого канала" сказано, что Юлия Самойлова исполнит песню "Flame is burning" ("Пламя горит"). Певица с ограниченными физическими возможностями передвигается на коляске.