Во Франции покажут «Евровидение» в кинотеатрах

Запланирована трансляция финала, который пройдет в субботу, 13 мая, пишет Газета.ru.

Многие кинозалы в Европе уже вели прямые показы «Евровидения», но трансляция по всей Франции состоится в первый раз благодаря возросшему интересу местных жителей к конкурсу. В 2016 году более 5 млн французов смотрели «Евровидение».

Отмечается, что зрители смогут принести в кинотеатры флаги, а также писать в твиттер свои мнения о песнях и голосовать прямо из кресла.

Полуфиналы во Франции покажет канал France 4, финал – France 2.