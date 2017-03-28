Водянова разместила петицию за допуск Самойловой к «Евровидению»

Обращение на момент написания заметки подписали более 50 тысяч человек.

В петиции Водянова назвала Самойлову заложницей «политических игр России и Украины», пишет Газета.ru. Она отметила, что запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд певицы в страну нарушает правила «Евровидения», а также права Самойловой как музыканта и личности.



Юлия Самойлова

«Единственным способом повлиять на несправедливость ситуации будет нам, гражданам России и Украины, сплотиться и добиться права ее участия, поддержать Юлию на простом человеческом уровне», — говорится в обращении.

Модель адресовала петицию Европейскому вещательному союзу (ЕВС), который ежегодно организует «Евровидение», президенту Украины Петру Порошенко и Константину Эрнсту, генеральному директору Первого канала, назначившего Самойлову представительницей России в музыкальном конкурсе.

СБУ закрыла певице въезд на территорию Украины из-за посещения Самойловой Крыма в 2015 году. Киев считает российский полуостров своей территорией и расценивает въезд на него без согласования с властями Украины нарушением государственной границы. Представители ЕВС пообещали защитить право России на участие в «Евровидении».