Брайан Джонсон

Музыканты исполнили песню AC/DC «Back in Black». Таким образом, Джонсон впервые спел композицию своего коллектива живьем с марта 2016 года. Тогда по рекомендации врачей он был вынужден отказаться от гастролей, и его заменил Эксл Роуз из Guns N' Roses.

В мае 2017 года музыкант впервые после перерыва вышел на сцену: он исполнил песню Money (That's What I Want) с Робертом Плантом и Полом Роджерсом в Оксфорде.