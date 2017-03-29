Вопрос о нарушении правил «Евровидения» будет решаться постфактум

Об этом заявили ТАСС в женевской штаб-квартире ЕВС, комментируя публикацию в швейцарской газете Blick о возможном введении санкций в отношении Украины из-за отказа в допуске в страну российской участницы Юлии Самойловой.

"Мы напряженно работаем, чтобы найти решение, которое позволило бы всем 43 участникам принять участие в песенном конкурсе "Евровидение" этого года", - заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель ЕВС Дейв Гудман.

Отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить сообщение Blick о возможном введении санкций против Украины со стороны ЕВС, Гудман сказал: "Согласно обычной процедуре, если будет установлено, что какая-либо телекомпания нарушила правила соревнования, то это будет рассмотрено руководящим комитетом и Референтной группой песенного конкурса "Евровидение" после его завершения в мае". Они решат, "необходимо ли предпринять дальнейшие шаги", пояснил официальный представитель, не уточнив, о каких мерах может идти речь.