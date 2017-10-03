Возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в клубе «Пропаганда»

«Утром 23 сентября сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Центральному административному округу передал рапорт о том, что в клубе «Пропаганда» неустановленные лица продают наркотические средства посетителям. Свою деятельность злоумышленники тщательно скрывают и распространяют наркотики только проверенным людям», - рассказал Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Источник отметил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий 23 сентября полицейские нашли в заведении на полу сверток с порошкообразным веществом. Как показало исследование, в нем находился амфетамин. Для проверки информации о распространении наркотиков в отдел полиции «Басманный» были доставлены 35 человек.

После проверки полиция возбудила 2 октября уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») Полицейский рейд в рамках операции «Мак» прошел в старейшем московском клубе «Пропаганда» в Большом Златоустинском пер. в ночь с 22 на 23 сентября. Как сообщали СМИ со ссылкой на очевидцев, полицейские дежурили рядом с заведением и опрашивали выходящих на улицу людей.

В августе антинаркотический рейд прошел в столичном клубе «Рабица». В рамках операции «Мак» полицейские задержали одного из учредителей клуба Ивана Радзиевского, у которого нашли пакетик с амфетамином. Как сообщали СМИ, во время утреннего рейда сотрудники правоохранительных органов применяли физическую силу к посетителям клуба. В интернете опубликованы видеозаписи, на которых люди в штатском обыскивают посетителей и заламывают им руки. Некоторых при обысках заставляли ложиться на пол.

Через несколько дней администрация клуба заявила об отмене запланированных мероприятий, а 21 августа на официальной странице «Рабицы» в соцсети было опубликовано сообщение о закрытии клуба. В связи с информацией о неправомерных действиях сотрудников полиции была организована проверка, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК).