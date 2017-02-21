Вторую партию билетов на «Евровидение» раскупили за пять минут

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Начавшаяся во вторник продажа второй партии билетов на песенный конкурс "Евровидение" завершилась на Украине за считанные минуты.

Об этом ТАСС сообщил представитель официального сервиса продаж билетов Concert.ua.

"Сегодня стартовала вторая волна продаж билетов, в частности, поступили в продажу билеты на так называемый Дневной финал (генеральная репетиция конкурса - прим. ТАСС), который состоится в Киеве 13 мая в 14:00, и на "Финал ТВ" (запись концерта для телеканалов - прим. ТАСС), запланированный на 12 мая на 22:00", - уточнил представитель сервиса, подчеркнув, что "билеты раскупили буквально за пять минут".

В то же время он отметил, что билеты на финальное шоу, которые также должны были выставить на продажу, предложены не были. Причины этого не пояснили, сообщив, что "точной информации о старте второй волны продажи билетов на финал пока нет". Представитель сервиса подтвердил, что следующие билеты появятся в продаже 23 февраля: тогда можно будет приобрести билеты на полуфиналы и заключительную репетицию.

Всего было выпущено 70 тысяч билетов. Ранее представитель Concert.ua сообщил ТАСС, что самые дешевые стоят €8 (дают возможность посетить репетицию), самые дорогие - €500 (на финальное шоу в VIP-зону). Самый дешевый на финал, исходя из информации Concert.ua, стоит 1999 гривен (€70).

Тем временем, как сообщил директор Concert.ua Дмитрий Чинь, стоимость билетов на "Евровидение" на черном рынке достигает уже 40 тысяч гривен (€1403 по текущему курсу). "Интернет уже пестрит предложениями по цене, превышающей первоначальную в три - пять раз", - отметил он. На сайтах частных объявлений билеты на первый полуфинал, который состоится 9 мая, можно прибрести от 8 тысяч гривен (€281) в фан-зоне до 40 тысяч гривен на трибуне, ближе к сцене. Самые дорогие - на финал: минимальная стоимость составляет 9,5 тысячи гривен (€333).

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В финале "Евровидения-2016", который прошел 14 мая в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944", таким образом, Киев получил право принимать конкурс в этом году. Второе место тогда заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию.

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