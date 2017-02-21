Вторую партию билетов на «Евровидение» раскупили за пять минут

Об этом ТАСС сообщил представитель официального сервиса продаж билетов Concert.ua.

"Сегодня стартовала вторая волна продаж билетов, в частности, поступили в продажу билеты на так называемый Дневной финал (генеральная репетиция конкурса - прим. ТАСС), который состоится в Киеве 13 мая в 14:00, и на "Финал ТВ" (запись концерта для телеканалов - прим. ТАСС), запланированный на 12 мая на 22:00", - уточнил представитель сервиса, подчеркнув, что "билеты раскупили буквально за пять минут".

В то же время он отметил, что билеты на финальное шоу, которые также должны были выставить на продажу, предложены не были. Причины этого не пояснили, сообщив, что "точной информации о старте второй волны продажи билетов на финал пока нет". Представитель сервиса подтвердил, что следующие билеты появятся в продаже 23 февраля: тогда можно будет приобрести билеты на полуфиналы и заключительную репетицию.

Всего было выпущено 70 тысяч билетов. Ранее представитель Concert.ua сообщил ТАСС, что самые дешевые стоят €8 (дают возможность посетить репетицию), самые дорогие - €500 (на финальное шоу в VIP-зону). Самый дешевый на финал, исходя из информации Concert.ua, стоит 1999 гривен (€70).

Тем временем, как сообщил директор Concert.ua Дмитрий Чинь, стоимость билетов на "Евровидение" на черном рынке достигает уже 40 тысяч гривен (€1403 по текущему курсу). "Интернет уже пестрит предложениями по цене, превышающей первоначальную в три - пять раз", - отметил он. На сайтах частных объявлений билеты на первый полуфинал, который состоится 9 мая, можно прибрести от 8 тысяч гривен (€281) в фан-зоне до 40 тысяч гривен на трибуне, ближе к сцене. Самые дорогие - на финал: минимальная стоимость составляет 9,5 тысячи гривен (€333).

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В финале "Евровидения-2016", который прошел 14 мая в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944", таким образом, Киев получил право принимать конкурс в этом году. Второе место тогда заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию.