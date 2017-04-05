Вышел фильм «Рок жив?»

Автор фильма "Рок жив?" Натали Харина и режиссер Сергей Малыхин проделали большую многомесячную работу, с лета 2016 года встречаясь с именитыми и молодыми музыкантами с целью выяснения их экспертного мнения по вопросу "Жив пациент или мёртв?". В результате получился часовой фильм, хотя материала было отснято на целый сериал.

Ответило ли это документальное видео на поставленный вопрос, решать каждому зрителю самостоятельно.

В фильме "Рок жив?" принимали участие: Армен Григорян ("Крематорий"), Николай Кунцевич (Ник Рок-н-Ролл), Михаил "Michael Draw" Сергеев ("Otto Dix"), Сергей "Marie Slip" Слободчиков ("Otto Dix"), Алексей Могилевский (ex."Nautilus Pompilius"), Сергей Маврин ("Маврин"), Никита Марченко ("Маврин"),Евгений Маргулис (ex."Машина Времени"), Александр Зарецкий ("Старый Приятель"), Дмитрий Ревякин("Калинов мост"), Олег Пониматко ("Мэнчестер"), Дмитрий Семенов ("Зеркало"), Владимир Преображенский ("Бостонское чаепитие"), Сергей Добрер (организатор квартирников), Евгений "Сдвиг" Звиденный ("Мумий Тролль"), Евгений Абрамов (директор рок-клуба Астана), Натали "Natalie Antares" Харина ("Antares").