Вышел трейлер сериала с Майклом Джексоном

Вышел трейлер комедийного сериала «Городские мифы», в котором британский актер Джозеф Файнс сыграл американского певца Майкла Джексона, пишет Газета.ru. Ролик можно увидеть на странице канала Sky Arts на сайте YouTube.

Сериал посвящен историям, случившимся со знаменитостями и ставшим частью «городского фольклора». Помимо Джексона, еще одним из героев проекта стал лидер нацистов Адольф Гитлер в исполнении звезды «Игры престолов» Ивана Реона.

Сериал начнут показывать в Великобритании 19 января, передает Vulture. По сюжету одного из «мифов», Джексон вместе с актерами Марлоном Брандо и Элизабет Тейлор уезжают из Нью-Йорка после терактов 11 сентября 2001 года. Поскольку небо закрыто, артисты берут напрокат автомобиль и отправляются в путь. В основу легла статья в Vanity Fair, вышедшая в 2011 году. Подлинность этой истории была подвергнута сомнению.