YouTube удалил клип Егора Крида за нарушение авторских прав

Заявление о нарушении авторства подал битмейкер Алексей Вдовченко, пишет TJournal.



Егор Крид

Клип «Папина дочка» опубликовали 23 мая 2016 года, за полтора года он набрал почти 45 миллионов просмотров. Песня вошла в саундтрек фильма «Завтрак у папы», вышедшего в российский прокат в июне 2016 года. Как Вдовченко рассказал TJ, он подал жалобу во все сервисы, включая YouTube, где опубликована песня.

Видео всё ещё доступно на страницах Black Star во «ВКонтакте» и на RuTube, а песня — в Apple Music и Google Play. Авторами музыки указаны Егор Булаткин (Крид — прим. TJ) и Кирилл Твердун, а в клипе одним из авторов был упомянут Михаил Марвин.

22 сентября битмейкер объединения Young Starz Music Алексей Вдовченко подал в суд на BlackStar за нарушение авторских прав. Как он указал в иске, лейбл использовал его композицию «Remembering Kate», написанную в 2013 году, в песне и клипе «Папина дочка» 2016 года.

Как указал Вдовченко, партии в «Remembering Kate» были записаны при участии гитариста, с которым он заключил договор. Композицию опубликовали на ресурсе SoundClick для музыкантов, где она защищена авторскими правами.

Вдовченко через суд потребовал от BlackStar выплатить 4 миллиона рублей компенсации, а также удалить песню «Папина дочка» из публичного доступа, вызвать Егора Крида и авторов песни в суд и привлечь к уголовной ответственности руководство лейбла.

Пресс-служба BlackStar заявила, что это «не первый подобный случай». Вдовченко заявил, что лейбл предлагал его объединению 150 тысяч рублей «в поддержку молодых авторов», но они отказались.