YouTube удалил клип Егора Крида за нарушение авторских прав

Опубликовано пользователем

YouTube удалил клип «Папина дочка» Егора Крида. Администрация видеохостинга в качестве причины указала «нарушение авторских прав».

Заявление о нарушении авторства подал битмейкер Алексей Вдовченко, пишет TJournal.

Егор Крид
Егор Крид

Клип «Папина дочка» опубликовали 23 мая 2016 года, за полтора года он набрал почти 45 миллионов просмотров. Песня вошла в саундтрек фильма «Завтрак у папы», вышедшего в российский прокат в июне 2016 года. Как Вдовченко рассказал TJ, он подал жалобу во все сервисы, включая YouTube, где опубликована песня.

Видео всё ещё доступно на страницах Black Star во «ВКонтакте» и на RuTube, а песня — в Apple Music и Google Play. Авторами музыки указаны Егор Булаткин (Крид — прим. TJ) и Кирилл Твердун, а в клипе одним из авторов был упомянут Михаил Марвин.

22 сентября битмейкер объединения Young Starz Music Алексей Вдовченко подал в суд на BlackStar за нарушение авторских прав. Как он указал в иске, лейбл использовал его композицию «Remembering Kate», написанную в 2013 году, в песне и клипе «Папина дочка» 2016 года.

Как указал Вдовченко, партии в «Remembering Kate» были записаны при участии гитариста, с которым он заключил договор. Композицию опубликовали на ресурсе SoundClick для музыкантов, где она защищена авторскими правами.

Вдовченко через суд потребовал от BlackStar выплатить 4 миллиона рублей компенсации, а также удалить песню «Папина дочка» из публичного доступа, вызвать Егора Крида и авторов песни в суд и привлечь к уголовной ответственности руководство лейбла.

Пресс-служба BlackStar заявила, что это «не первый подобный случай». Вдовченко заявил, что лейбл предлагал его объединению 150 тысяч рублей «в поддержку молодых авторов», но они отказались.

Быстрый поиск: 