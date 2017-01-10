Юбилейный X Зимний фестиваль Башмета пройдет в Сочи

Основная идея формирования программы юбилейного форума - лучшее, что проходило в Сочи за 10 лет фестиваля и мировые премьеры.

Традиционно в программу форума войдут музыкальные и театральные вечера, а также балетный гала, концерты этнической, джазовой и рок-музыки.

Среди участников будущего форума - крупнейшие представители музыкального искусства: Вадим Репин (скрипка), Денис Мацуев (фортепиано), Олли Мустонен (фортепиано, Финляндия), Анна Аглатова (сопрано), десятикратный обладатель премии «Грэмми» Артуро Сандоваль (труба), Диана Арбенина и другие. На гала-концерте открытия также выступят солистка Большого театра Ольга Кульчинская (сопрано), скрипач Массимо Кварта (Италия) и духовой квартет: Филипп Тондре (гобой, Франция), Валентин Урюпин (кларнет, Россия), Рие Кояма (фагот, Япония) и Хосе Винсент Кателло (валторна, Испания).

Сам маэстро Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов: лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Продолжая традиции прошлых фестивалей, особое внимание в программе форума уделено музыкально-литературным постановкам и спектаклям, созданным специально для фестиваля в Сочи. В авторской версии маэстро Юрия Башмета перед публикой предстанут «Евгений Онегин» и «Фантастическая Кармен». А накануне гала-концерта открытия фестиваля в Зимнем театре вновь можно будет увидеть чрезвычайно тонкий и трогательный спектакль по мотивам «Маленького принца» Антуана Экзюпери «Не покидай свою планету» в постановке режиссера Виктора Крамера, с Константином Хабенским в главной роли. Премьера спектакля состоялась в Сочи в рамках IX Зимнего фестиваля искусств в 2016 году, а всего в течение года он стал одним из главных театральных событий не только Москвы, но и России.

Для юбилейного фестиваля Виктор Крамер подготовил новую постановку, мировую премьеру: музыкальный спектакль «Севильский цирюльник», в основу которого легли знаменитый сюжет П. Бомарше и музыка Дж. Россини.

Темой балетного вечера юбилейного фестиваля станет Dream around the Opera («Мечты об опере»). На сцене Зимнего театра выступят танцевальная компания из Италии imPerfect и солисты знаменитого парижского театра «Гранд Опера» Доротея Гилбер и Матье Ганио.

Рок-программу представит вечер Дианы Арбениной и маэстро Башмета совместно с группой «Ночные снайперы» и оркестром «Новая Россия». Первое совместное выступление музыкантов состоялось в 2015 году, во время VIII Зимнего фестиваля искусств в Сочи.

Каждый год на Зимний форум в Сочи приезжают представители этнического и джазового направления. В этот раз российская публика познакомится с представителями Китая - вместе с камерным ансамблем «Солисты Москвы» выступит Гонконгский оркестр китайских инструментов. Стоит особо отметить, что специально для этого вечера два знаменитых композитора из России и Китая – Александр Чайковский и Тан Дун, пишут произведения, которые впервые будут исполнены на концерте двумя коллективами.

А на джазовом вечере свою программу, посвященную Диззи Гиллеспи, представит знаменитый трубач и композитор, десятикратный обладатель премии «Грэмми» Артуро Сандоваль.

На гала-концерте закрытия помимо выступлений Вадима Репина, Дениса Мацуева и Анны Аглатовой, также состоятся мировые премьеры сразу двух концертов для альта, написанных специально по заказу фестиваля и посвященных Юрию Башмету: молодого российского композитора Кузьмы Бодрова и японского композитора Атушко Гондая.

Впервые в истории фестиваля часть концертов пройдет не только в Зимнем театре, но и в горах, в ставшем уже знаменитым курорте «Роза Хутор», который уже который год привлекает любителей активного зимнего отдыха.

Крайне расширятся также образовательные проекты фестиваля. В рамках Юбилейного форума пройдут сразу три академии. Уже во второй раз - Молодежная музыкальная академия, которая проводится совместно со школой Королевы Елизаветы Шапель (Бельгия) и Крассел фестивалем (Финляндия). И впервые - Академия молодых композиторов под руководством профессора, художественного руководителя Московской филармонии Александра Чайковского и Академия молодых оперных певцов под управлением профессора, художественного руководителя Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрия Вдовина.

В Сочи состоится и финал Третьего конкурса молодых композиторов, который в этот раз будет посвящен Андрею Эшпаю и Эмилю Гилельсу. Пройдет также Третья школа молодых региональных журналистов, пишущих о культуре.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте Юрия Башмета.