Юлианна Караулова выбирает свадебное платье

Как рассказывала исполнительница в одном из интервью, она запланировали свадьбу в конце апреля.

На прошлой неделе пара подала заявление в загс, пишет Starhit. По словам влюбленных, они хотят устроить праздник за рубежом. Бывшая участница «Фабрики звезд» и группы «5sta family» уже начала искать наряд, в котором отправится под венец.



Юлианна Караулова

В микроблоге Караулова поделилась снимком в пудровом платье, декорированном белоснежным кружевом. Голову артистки украшает диадема. «Годы идут, а я по-прежнему принцесса», - подписала кадр звезда.