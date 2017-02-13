Юлианна Караулова выбрала место свадьбы

Девушка участвовала в съемках новогоднего «огонька» на катке ВДНХ. Ее избранник подобрал удачный момент и вышел на лед, держа в руке заветную коробочку с кольцом.

Несмотря на напряженный график работы, Юлианна и Андрей уже выбрали место, где они официально узаконят отношения. Пара решила не откладывать счастливое событие на неопределенный срок.



Юлианна Караулова и Андрей Черный

«Свадьбу мы решили сыграть в апреле в Грузии. Там душевная атмосфера, вкусно, весело, горы вокруг и лететь совсем недалеко. И дату уже выбрали – 22 апреля», - призналась Starhit артистка.