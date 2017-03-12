Юлия Самойлова поедет от России на «Евровидение» в Киев

Участница третьего сезона «Фактора А», проекта «Жить» на шоу «Голос», пела на открытии Паралимпиады в Сочи. Юлия Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет «I» группу инвалидности по наследственному заболеванию. В 13 лет был поставлен диагноз «Спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана».

«Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 и определился с выбором — Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чьё исполнение песни о любви «Flame Is Burning» произвело наиболее сильное впечатление», — говорится в сообщении.



Юлия Самойлова

Авторы музыки и слов — Леонид Гуткин, с которым Первый канал уже не раз сотрудничал на "Евровидении" (песни Дины Гариповой и Полины Гагариной), а также Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Певица Юлия Самойлова обрела известность после того, как в 2013 году стала финалисткой третьего сезона проекта "Фактор "А" Аллы Пугачёвой. Пугачёва тогда отметила Юлию премией "Золотая звезда Аллы".

Певица родилась 7 апреля 1989 года. Случилось это в республике Коми, в городе Ухта. Юлия родилась здоровым ребенком, однако волею злого рока стала инвалидом после неудачной прививки от полиомиелита. Не было никаких болевых симптомов – девочка просто перестала вставать на ноги. Изначально причина была непонятна, и Юлию лечили от всего подряд, нанизывая диагнозы один на другой. Терапия не давала ожидаемых результатов, становилось только хуже. В 5 лет были даже разговоры о возможной смерти. Мама малышки очень нервничала и с трудом пережила этот тяжелый период неопределенности.

Юлия Самойлова, биография которой началась с такой сложной ситуации, повидала в детстве многое. Были походы по врачам, затем обращение к целителям и знахарям. В результате родители приняли ситуацию и поддерживали состояние девочки мануальной терапией и сеансами массажа. Юлия с детства чрезвычайно увлекалась пением. Они с мамой постоянно разучивали новые песни, развивая ее талант. Первое выступление, о котором с увлечением рассказывает певица, состоялось в четырехлетнем возрасте на новогоднем утреннике. Была выбрана песня Булановой Татьяны «Не плачь», которая потрясла и ребят, и Деда Мороза. Вдохновляющим призом стала самая большая кукла из имеющихся подарков. Второе значимое выступление было на благотворительном концерте, где Юлия исполнила «Маленькую страну» Наташи Королевой в самом финале.

Весной 2008 года Юлия организовала собственную группу, которая просуществовала 2 года и распалась. У девушки опустились руки, она долго не пела. Училась в это время на психолога, однако бросила обучение еще на втором курсе.

В ноябре 2012 года состоялся третий сезон шоу «Фактор А». Юлия Самойлова стала для всех настоящим открытием. А началось всё с позднего звонка отца, который посоветовал девушке принять участие в известном на всю Россию шоу. Юлия решила сначала почитать отзывы и поспрашивать у знакомых. Услышанное не очень её вдохновило, однако в самый последний момент какой-то внутренний голос заставил её отправиться на конкурс. Она прошла предварительное прослушивание и великолепно выступала далее. Знакомство со многими известными людьми стало переломным моментом в её жизни. Наиболее ценным оказалось общение с Аллой Пугачевой. Примадонна высоко оценила талант исполнительницы. Подтверждением тому стало получение награды «Звезда Аллы». Юлия Самойлова, биография которой отмечена призовыми местами и достижениями, считает эту награду самой значительной в своей жизни. По форме она напоминает звезду с вписанной по периметру буквой «А».

Игорь Матвиенко запустил проект "Жить", на шоу "Голос" презентовал одноимённую песню и клип на неё. Как отметил продюсер, цель этого произведения — напомнить людям о том, что они должны помогать друг другу в сложных ситуациях. В проекте приняли участие 27 артистов российской эстрады, оперной сцены и русского рока. В их число вошли Григорий Лепс, Полина Гагарина, Гарик Сукачёв и другие.