Юлия Самойлова в любом случает представит Россию на «Евровидении»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление Первого канала и ВГТРК.

Певица должна была выступить на "Евровидении-2017" с песней о любви "Flame Is Burning", однако Киев запретил ей въезд в страну на три года.



въезд в страну на три года

Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица давала концерты в Крыму. При этом исполнительный супервизор "Евровидения" Йон Ула Санд заявлял, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

В свою очередь Общественная палата намерена обратиться с жалобой в Совет Европы и ООН, поскольку "власти Украины совершенно не идут на конструктивный диалог, нарушают все международные нормы и правила".