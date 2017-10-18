Юношеский оркестр Башмета выступит с уникальным концертом

Участники Всероссийского юношеского симфонического оркестра, получившие особенную популярность в этом году благодаря телепроекту телеканала «Культура», номинанта на премию ТЭФИ-2017 «Оркестр будущего», на концерте в столице выступят не только в качестве слаженного коллектива под управлением маэстро Башмета, но и в качестве солистов с оркестром.

В программе вечера 7 ноября – «Симфонические танцы» С. Рахманинова, а также сочинения Д. Шостаковича, Дж. Соллимы, Ж. Бизе, П. Сарасате и другие.

Также особенно важным моментом для маэстро и коллектива является факт посвящения концерта памятной дате: 100-летию Революции.

Концерт оркестра, в состав которого вошли молодые талантливые музыканты в возрасте от 11 до 22 лет из более чем 35 городов России, безусловно, станет наглядной демонстрацией будущего знаменитой русской исполнительской школы. Поэтому вечер получил подзаголовок «Будущее Время».

«Я очень рад, что благодаря Телеканалу «Россия – Культура» все жители нашей страны смогли увидеть ту сторону жизни оркестра, которая обычно скрыта от посторонних глаз. Труд музыканта очень непростой, и для меня съемки, которые шли полгода, стали возможностью еще больше поддержать ребят в их стремлении заниматься таким непростым делом, как академическая музыка, поддержать их педагогов и родителей.

Очень важно, что Всероссийский юношеский симфонический оркестр – не одноразовый проект, а действующий, и уже зарекомендовавший себя прекрасный коллектив. Во время концерта сложно поверить, что на сцене совсем молодые музыканты, которые собираются вместе всего за 9 дней до выступления», - отмечает маэстро Юрий Башмет.

«Оркестр Будущего» - это лестница вверх. Детям предоставляется шанс осознанно выбрать музыку, как будущую профессию, и с помощью наставников взять яркий старт. Значение этого мощного стимула в раннем возрасте трудно переоценить. И важно, что мы предоставляем такой уникальный шанс молодым и талантливым ребятам из разных городов России», - считает главный редактор телеканала «Россия–Культура» Сергей Шумаков.

Ранее в столице Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступал в Москве в ноябре 2016 года в рамках Международного турне по знаменитым историческим залам России и Европы. Тогда гастроли коллектива также прошли в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, Концертгебау в Амстердаме, Аудиторуме Верди в Милане и Мюзикферайне в Вене.