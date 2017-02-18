Юрий Башмет: Десятилетие Зимнего фестиваля - только первый золотой период!

Анатолий Пахомов начал с того,что подарил пышный букет алых роз Юрию Башмету в знак поздравления с юбилеем его сочинского фестиваля, а пресс-конференцию открыл директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко:

- Фестиваль юбилейный, десятый, - никто не верил, что мы так долго сможем жить и развиваться. Этот фестиваль проходит под лозунгом «Лучшее за 10 лет и мировые премьеры». Мы покажем лучшее из того, что показывали уже здесь и приедут звезды, которые уже приезжали. Но при этом фестиваль перенасыщен премьерами - «Севильский цирюльник», две премьеры альтовых концертов, специально написанных для Башмета. Необычный совместный концерт «Солистов Москвы» с Гонконгским оркестром народных инструментов с двумя премьерами, специально написанными для этого фестиваля. Джазовый вечер — впервые в Россию приедет 10-кратный обладатель Grammy трубач Артуро Сандоваль - сначала сюда в Сочи, и только потом поедет в Москву и Петербург. Балетный вечер по мотивам опер «Мечты об опере». Вторая музыкальная академия будет по трем направлениям, а не по одному, как раньше. Школа и лаборатория видео-арта. Лекторий будет проходить в Зимнем театре. Нас спросили в прошлом году, почему мы ничего не делаем специально для детей — и вот мы делаем по 10 экскурсий в день совместно с музеем Глинки, рассчитанные на разные возрасты. В музее будут интерактивные выставки с участием компании Ямаха. И дважды съездим в горы, сыграем на Красной Поляне.

Оптимистичный настрой поддержал заметно постройневший Глава города Сочи:

- Это десятый фестиваль, из них в девяти я принимал участие. С этого фестиваля стартовала Культурная Олимпиада в Сочи. Мы ценим, сколько мероприятий проводится зимой в Сочи, и благодарны Юрию Абрамовичу. Вслед за ним здесь появились Гергиев, Мацуев, Бутман и другие. Сегодня нас называют не только спортивной, но и культурной столицей нашей страны. Мы стали другими, и это очень важно, даже более важно, когда сами люди морально меняются. Мы хотим, чтобы Юрий Абрамович стал почетным гражданином Сочи, в ноябре пройдет официальное выдвижение. Юрий Абрамович не останавливается на достигнутом, везет к нам праздник не только классической музыки, но и любых жанров. Сегодня пройдет театральный спектакль, например. Он всегда хочет что-то новое, грандиозное, на пользу городу, что запомнят сочинцы. Неоценим его вклад в подготовку наших деток, они имеют возможность играть с ним, видеться, он по-отцовски разговаривает с ними, для них это неоценимые впечатления, уверенность в себе. Нынешний фестиваль — грандиозное культурное событие!

Сам арт-директор фестиваля Юрий Башмет отметил работу на перспективу:

- Есть открытие фестиваля и закрытие фестиваля. А у нас, хотя он десятый, это только первый золотой период, он набирает скорость. Я уже сегодня думаю, что юбилейный фестиваль — не только лучшее за 10 лет, но и то, что здесь родилось и шествует дальше. Вот смотрите. Спектакль «Не покидай планету» с Хабенским и «Солистами Москвы» родился в Сочи, и теперь он дважды в месяц играется в Москве, мы играем его в Петербурге, Екатеринбурге… Всероссийский Юношеский оркестр тоже родился в Сочи, теперь он закрывает этот фестиваль, и при этом ездит по всей России и Европе. Александр Чайковский подарил этому оркестру произведение, будем играть его здесь. И мы все еще хотим экспериментировать — с тем же гонконгским народным оркестром.



Юрий Башмет

На вопрос NEWSmuz.com, дороже ли обошелся нынешний юбилейный фестиваль, его директор Дмитрий Гринченко со вздохом признался:

- Фестиваль обошелся дороже, чем обычно, особенно дорого вышел «Севильский цирюльник» (оперная фантазия с Евгением Стычкиным, оперными солистами и «Солистами Москвы»). Но вы увидите, что это стоит того! Академия — вместо 9 привозим 21 педагога, например.

Еще один вопрос NEWSmuz.com касался присвоенной на днях Башмету и Гринченко премии Правительства РФ за создание Юношеского оркестра в сумме миллион рублей - будут ли награжденные делиться деньгами с детьми, или пустят их на текущие нужды оркестра.

- Миллиона нам не хватит даже на месяц работы оркестра, - сокрушенно развел руками Юрий Башмет. - Нам помогает город. Мы кормим их трижды в день, следим за их жизнью - затрат намного больше. Но сам факт, что правительство отметило создание оркестра и работу с детьми — приятно. Все любят детей. И потом, денег я еще не получил, и даже не знаю, где их взять и получить. Но поверьте, на детей уходит гораздо больше.

О материальном не преминул дополнить и мэр Сочи, он вспомнил про два подаренных благодаря фестивалю Башмета рояля, они теперь служат Сочи.

- Теперь у нас в Сочи стало три концертных рояля, благодаря фестивалю Башмета. И они нам очень нужны. И еще рояли нужны! Может, еще рояли появятся от партнеров фестиваля? Мы только за.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото - Светлана МАЛЬЦЕВА