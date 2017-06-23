Залог €15 млн за «Евровидение» в Киеве арестовали

Международный песенный конкурс был успешно проведен на Украине, следовательно сумма гарантии должна вернуться.

Однако, Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), что Женевское управления принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии. В своем официальном письме к ЕВС это управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры.

"Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством", - прокомментировал ситуацию гендиректор НОТУ Зураб Аласания.