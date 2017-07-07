Залог Украины за «Евровидение» заблокировали по требованию Euronews

Об этом сообщил глава правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания. Средства телекомпании оказались заблокированы в Швейцарии. Телекомпания намерена направить документы в украинские Минюст и Минфин.

«Финансовые гарантии в 15 млн евро были заблокированы по требованию Euronews, это официальные документы суда. Мы направим соответствующие письма в Минюст и Минфин Украины, чтобы ведомства высказали официальную позицию по этому вопросу и эта позиция также учитывалась в суде. Это государственные деньги, а не средства телекомпании», — заявил RNS Зураб Аласания.

Как ранее со ссылкой на источники сообщало немецкое издание Deutsche Welle, в 2014 году Национальная телекомпания Украины (НТКУ) прекратила сотрудничество с европейским телеканалом, в результате чего Euronews потребовал выплатить неустойку в €10,59 млн. В 2016 году Хозяйственный суд Киева признал законность претензий Euronews. С этим связана заморозка счета сейчас.