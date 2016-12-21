Alekseev показал «Океанами стали»

В основе сюжета клипа, который по своим масштабам больше походит на фильм-экшн, история о людях-индиго. Вдохновил именитого режиссера Алана Бадоева на идею видео сам Alekseev и его таинственный сон.

- За несколько дней до съемок мне приснилось, что я иду по коридору и открываю взглядом двери, много дверей. Я проснулся от того, что в комнате открылась дверь. Дома я был один! – делиться Alekseev. - То ощущение, когда ты не понимаешь, это еще сон или уже наяву, тонкая грань между двумя мирами. В тот же день я рассказал эту историю Алану и у него родилась идея клипа»

По сюжету Alekseev и его девушка – необыкновенные люди-индиго, запертые в специальном институте, энергия и сила которых намного сильнее тех рамок и стен, в которых они вынуждены находиться. Герои решают сбежать, но для начала их ждет испытание от профессора - доказать свою самую главную супер-способность, которая дана не каждому - любить.

Все вместе - динамичный сюжет, уникальные космические локации, сложная графика, впечатляющие спецэффекты и перевоплощение Alekseev в своего экранного героя - вылилось в захватывающий экшн.

Это уже третья совместно экранизированная видеоработа команды Alekseev и режиссера Алана Бадоева на песни из дебютного альбома исполнителя «Пьяное солнце», релиз которого состоялся на iTunes 2 декабря.