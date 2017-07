Лепс, Крис де Бург и Иглесиас-мл открыли «Славянский базар»

После неизбежных официальных речей от президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского зампреда Госдумы Ивана Мельникова начались вручения. Как раз только что завершился детский вокальный конкурс, и его победительнице Марии Магильной (Белоруссия) вручили Гран-При с внушительной денежной компенсацией 5 тысяч долларов. А обладательница звания специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию» Тамара Гвердцители получила от Лукашенко цветы, диплом и много теплых слов. Ранее около Летнего амфитеатра на площади Звезд установили памятную плитку с именем выдающейся певицы.

Концерт же начали с этнических ноток. Иеромонах Фотий довольно робко спел «Беловежскую пущу» вместе с музыкантами «Песняров». Варвара и Марина Девятова исполнили свою весьма яркую версию «Порушки-парани». На сцене появилась легенда казахской эстрады Роза Рымбаева, чтобы спеть лаунжевую (по ее меркам) балладу «Впереди», собственно, и покончив на этом с этникой.

Не могли не появиться на сцене участники «Евровидения 2017» от Белоруссии NaviBand, и они появились с незаслуженно засуженной, кажется, песней «Гісторыя майго жыцця». Песня-то яркая и даже легко запоминающаяся, как выяснилось. После зажигательных осетинских танцев ансамбля «Алан» Дмитрий Колдун с песней «Пятница» выглядел все-таки недостаточно задорным, особенно на заявленную тему «отрыва» по пятницам, и даже нарочитая хрипотца не помогла. Удивила Зара, выйдя с непривычно танцевальными для себя треками «Мир Вашему дому» (ответ ваенговской «Желаю») и «Хочу быть с тобой», но сохранив привычные вдумчивость и задушевность. 10-го она сыграла уже на этой сцене ответственный сольник.

Дмитрий Колдун, Руслан Алехно и Ядвига Поплавская помянули светлую память Александра Тихановича, душу «Славянского базара», ежегодно выступавшего здесь. Специально для фестиваля была написана оптимистичная песня «Мы еще споем», именно так и нужно поминать столь позитивного артиста. Методие Бужор предсказуемо спел «Синюю вечность» из репертуара Муслима Магомаева, проблемы с репертуаром никак не покинут его, и дуэт с Жасмин только подчеркнул некоторую нафталиновость его вкусов. Наташа Королева решилась петь «Желтые тюльпаны», но в примодненном ремиксе, после чего прочувствованно произнесла тост в честь мудрости президента Лукашенко и поклонилась ему. Лукашенко довольно улыбнулся в ответ… Куда больше ждали зрители, конечно, Нюшу. Она в попиленной джинсовой куртке поверх боди спела-прорычала «Тебя любить». Грузинский ансамбль «Алило» оттенил эти страсти-мордасти флегматичным красивым распевом, пожеланием долгая лета.

Египетская певица Лейла Ибрагим зачем-то решила спеть песню из репертуара Далиды Hey (Nah Neh Nah), причем даже внешне она была похожа на оригинал. Александр Панайотов напомнил о своем существовании треком «Чувствовать тебя» с отличным шоу Мандрика «Стрит-Джаз».

И, наконец, пошли хедлайнеры. Хулио Иглесиас-мл сразу взял быка за рога: La Camisa Negra с подтанцовкой из полусотни человек, «спасибо» по-русски и… ушел, взяв под руку одну из танцовщиц. Модный украинский певец Alekseev привез не только эффектное видеошоу и костюм тореадора - «Океанами стали» как номер выглядит абсолютно цельным и актуальным. Неизбежные «Песняры» отчитались попурри из старых хитов в прог-роковой стилистике. Неожиданно в числе хедлайнеров оказалась и Слава, причем с двумя песнями, и забавными происшествиями вроде разошедшегося платья. SunStroke Project сделал свое зажигательное шоу, и вышел уже наконец Крис де Бург. Он вежливо произнес слова приветствия на русском (по бумажке) и запел свой главный хит Lady in Red. Его немедленно завалили шикарными букетами, и он долго целовал дарящих их женщин (дарили именно женщины). Еще одну ложечку ретро добавил британский хаус-коллектив Londonbeat с треком I've Been Thinking About You в радиоверсии 1995 года. А затем неожиданно вышла трогательная Тамара Гвердцители с песней «По небу босиком» («Обязательно к тебе вернусь»).

Завершал открытие «Славянского базара 2017» Григорий Лепс (он уже сыграл здесь свой сольный концерт) свежей песней «Ну что ж ты натворила», нетленкой «Я поднимаю руки» и караоке-хитом «Самый лучший день». Пел весь зал.

В целом открытие прошло без сучка и задоринки, статус фестиваля действительно высок. Разумеется, завершилось все праздничным салютом в ночном витебском небе. Впереди насыщенная программа с большим украинским днем (Билык тоже приедет), итальянским и израильским днями, юбилейным концертом композитора Александра Зацепина, сольниками Стаса Михайлова, Валерия Меладзе, Егора Крида, «Руки вверх» и «Сплина». Множеством выставок и спектаклей. И, конечно, эстрадным конкурсом.

