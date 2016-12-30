Ансамбль солистов МГАСО сыграет на Рождество в «Архангельском»

После катания с горок, звона бубенцов конных экипажей, лая собачьих упряжек, хоровода с Дедом Морозом и Снегурочкой, – самое время выпить горячего чая и послушать прекрасную музыку.

Со 2 по 8 января 2017 года в Государственном Музее-усадьбе «Архангельское» пройдёт традиционный Рождественский фестиваль. Посетителей ждет множество захватывающих увеселений и забав, включая необычные мастер-классы, интерактивные спектакли, катания, ярмарку ремесленников, и многое другое.



Ансамбль солистов МГАСО в Архангельском

Кульминацией обширной программы станет Рождественский концерт Ансамбля солистов МГАСО под управлением Павла Когана. Программу концерта музыканты держат в строжайшем секрете для того, чтобы она стала настоящим согревающим музыкальным сюрпризом для тех, кто приедет в «Архангельское».