Avril Lavigne осудила Цукерберга за шутку про Nickelback

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на People.

Ранее Цукерберг опубликовал видео, посвященное виртуальному помощнику по дому Джарвису. В ролике основатель соцсети просит ассистента включить какие-нибудь хорошие песни Nickelback, но Джарвис отвечает, что хороших песен у Nickelback нет.

Лавин, которая в 2015 году рассталась с фронтменом Nickelback Чедом Крюгером, раскритиковала шутку в адрес группы. Она обратилась к Цукербергу и заявила, что много людей используют его продукцию, которая кому-то нравится, а кому-то нет.

«В любом случае, тебе можно иметь свое музыкальное мнение, однако твой выпад против Nickelback – это дурной вкус», – отметила певица. Она также сравнила шутку Цукерберга с «рекламой» агрессивного поведения и напомнила, что Nickelback продали более 50 млн альбомов.