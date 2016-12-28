Би-2 сняли в клипе «Алиса» своих детей

Это первый за более чем 10 лет клип Би-2, в съёмках которого не принял участие ни один из музыкантов группы. Актерами стали их дети. Главные роли исполнили дочка Шуры Би-2 Ева, его сын Оливер, сыновья Лёвы Би-2 — Авив и Давид, дочка Бори Лифшица Лиза, а также другие дети — как оказалось, невероятно талантливые юные актеры и актрисы, отлично сыгравшие волшебных жителей сказочной страны, в которой и разворачиваются действия музыкального видео.

Директором и продюсером съёмок стала Елизавета Би Два («Всегда красиво»), пригласившая для работы над клипом замечательную команду профессионалов: режиссёра Яну Скопину, помощника режиссёра Диану Авхадиеву, оператора Александра Симонова, получившего в этом году приз за работу над фильмом «Рай» Андрея Кончаловского на 54-м Международном кинофестивале в испанском Хихоне, художника-постановщика Анастасию Антонову, художника по причёскам и гриму Валерию Кошкину и художников по костюмам Гюзель и Гюльнару Нургалиевых.

Релиз нового клипа Би-2 - «Алиса» (памяти А. Ротаня) состоится в феврале 2017 года. Зрителям также будет представлено backstage видео в формате 360 градусов.