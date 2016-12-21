Битломан продаст коллекцию, чтобы обеспечить старость

Он надеется, что вырученных средств хватит ему на безбедную старость, сообщает Beatles.ru со ссылкой на NME.

Коллекция состоит из записей, книг с автографами, постеров и других предметов, связанных с Битлз. Продажей занимается аукционный дом Drouot. Торги запланированы на 18 марта 2017 года.



Французский поклонник Битлз Жак Волькув

"Жук битломании укусил меня, и я от этого так и не излечился", – рассказал Волькув. По его словам, он хотел иметь все, что связано с ливерпульской четверкой – записи, вырезки из газет, постеры. Жак встречался с Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром. Он также утверждает, что встречался с Йоко Оно.

"Не хочу звучать резко, но я отдал им (группе) жизнь, и у меня никогда не было никакого признания или помощи, даже бесплатного билета на концерт. В течение многих лет я был невыносим, поскольку все, о чем говорил, было о Битлз. Я пытался найти профессиональную работу, но в итоге я всегда был "битловским историком", и каждый раз, когда у меня имелись хоть какие-то деньги, я тратил их на битловские материалы", – заявил француз.

По его словам, в 1977 году Харрисон сказал ему, что если хотя бы один человек ценит вашу работу, то это не было пустой тратой времени. "И я знаю, то, что я делал в течение последних 40 лет, было важно для многих людей", – отметил Волькув. "Джон написал песню для Ринго, которая никогда не была издана, о том, что жизнь начинается в 40. Для меня жизнь начнется в 60. Я продолжу любить Битлз, но коллекция стала как осьминог, чьи щупальца душили меня", – заявил он.

Француз надеется, что вырученных денег хватит для того, чтобы "достойно прожить до смерти", и что его коллекция получит новую жизнь с кем-то другим.