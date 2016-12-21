Битломан продаст коллекцию, чтобы обеспечить старость

Опубликовано пользователем

Французский поклонник Битлз Жак Волькув продаст свою коллекцию из 15 тыс. предметов на аукционе.

Он надеется, что вырученных средств хватит ему на безбедную старость, сообщает Beatles.ru со ссылкой на NME.

Коллекция состоит из записей, книг с автографами, постеров и других предметов, связанных с Битлз. Продажей занимается аукционный дом Drouot. Торги запланированы на 18 марта 2017 года.

Французский поклонник Битлз Жак Волькув
Французский поклонник Битлз Жак Волькув

"Жук битломании укусил меня, и я от этого так и не излечился", – рассказал Волькув. По его словам, он хотел иметь все, что связано с ливерпульской четверкой – записи, вырезки из газет, постеры. Жак встречался с Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром. Он также утверждает, что встречался с Йоко Оно.

"Не хочу звучать резко, но я отдал им (группе) жизнь, и у меня никогда не было никакого признания или помощи, даже бесплатного билета на концерт. В течение многих лет я был невыносим, поскольку все, о чем говорил, было о Битлз. Я пытался найти профессиональную работу, но в итоге я всегда был "битловским историком", и каждый раз, когда у меня имелись хоть какие-то деньги, я тратил их на битловские материалы", – заявил француз.

По его словам, в 1977 году Харрисон сказал ему, что если хотя бы один человек ценит вашу работу, то это не было пустой тратой времени. "И я знаю, то, что я делал в течение последних 40 лет, было важно для многих людей", – отметил Волькув. "Джон написал песню для Ринго, которая никогда не была издана, о том, что жизнь начинается в 40. Для меня жизнь начнется в 60. Я продолжу любить Битлз, но коллекция стала как осьминог, чьи щупальца душили меня", – заявил он.

Француз надеется, что вырученных денег хватит для того, чтобы "достойно прожить до смерти", и что его коллекция получит новую жизнь с кем-то другим.

Быстрый поиск: 