Большой театр на «Декабрьских вечерах Святослава Рихтера»

Первый сольный — его представила молодая солистка Анна Аглатова. Выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных (класс профессора Рузанны Лисициан), Анна еще в годы учебы дебютировала на сцене Большого театра в роли Нанетты в опере Верди «Фальстаф». Сегодня в репертуаре певицы ведущие сопрановые партии: Сюзанна и Деспина («Свадьба Фигаро» и «Так поступают все женщины» Моцарта), Мюзетта («Богема» Пуччини), Микаэла («Кармен» Бизе), Лиза («Сомнамбула» Беллини), Марфа («Царская невеста» Римского-Корсакова) и др.



Анна Аглатова

У Аглатовой большой красивый яркий и выразительный голос, сразу увлекающая за собой кантилена и каскад виртуозных пассажей и рулад. Масса обаяния, артистичность и заразительность. Для своего дебютного выступления на «Декабрьских вечерах» артистка вместе с замечательным музыкантом концертмейстером Маргаритой Петросян подготовила красивую и изысканную программу. В первое отделение были включены вокальные сочинения французского композитора Мориса Равеля (1875-1937). Дитя двух веков, композитор впитал в себя разные музыкальные тенденции: классические, романтико-импрессионистские и неоклассические, воспевая в своих произведениях идеалы красоты и гармонии. В ряде его сочинений прослеживается связь с музыкальной испанской культурой. Именно вокальные произведения с «испанским уклоном» и выбрала Анна для своего концерта. «Шехеразада». Цикл песен на стихи Т. Клингзора. «Азия». «Волшебная флейта». «Равнодушный». Три песни, разные по тематике. Но в искусном исполнении певицы и ее концертмейстера Маргариты Петросян они стали цельной загадочной поэмой о непростых человеческих взаимоотношениях. Затем прозвучала «Испанская песня» Равеля. В конце отделения — сложнейший «Вокализ-этюд в форме хабанеры». Сочетание кантилены и виртуозных пассажей захватило слушателей своей экспрессией и красотой и вызвало бурные овации. В антракте зрители еще долго обсуждали искусство певицы, подарившей им мало знакомую замечательную вокальную лирику Равеля.

Во втором отделении объединились романсы русских композиторов с испанско-итальянской тематикой. Всем известный романс Глинки «Я здесь, Инезилья» на стихи Пушкина сугубо мужской, но… Анна Аглатова была убедительна, исполнив его с лукавством и некоторой долей иронии. Еще один романс Глинки, изящная итальянская канцонетта «К цитре». Очередная «Испанская песня», на этот раз принадлежащая перу Балакирева. Четыре романса Петра Ильича Чайковского. Они разные по душевному настрою композитора, что в точности и передала исполнительница. Меланхолическая «Серенада» на стихи Константина Романова. Очаровательная «Моя чаровница» на стихи Коллена. Грустные «Слезы» (ст. Бланшкота) и радостная «Pimpinella», Флорентийская песня. Вслед за классиком прозвучали современные редкости — два опуса Дмитрия Дмитриевича Шостаковича из цикла «Испанские песни»: «Прощай, Гренада» и «Ронда», которые представили нам совсем иного композитора, более светлого по жизненному настрою. Думаю, что я была в зале не единственной, кто их услышал впервые. Завершила Анна Аглатова свой уникальный вечер знаменитой песней Делиба «Les filles de Cadis» — «Испанским болеро» на стихи Мюссе о гордой красавице испанке. Слушатели полюбили талантливую солистку Большого театра и долго не отпускали ее со сцены, а она не подготовила «бисового» номера. Тогда Аня решила повторить один из своих лучших номеров — «Вокализ-этюд в форме хабанеры». Он прозвучал еще ярче!

На другой день состоялся второй вечер — коллективный. Выступили Ансамбль солистов оркестра Большого театра под управлением дирижера и скрипача Михаила Цинмана, певцы: солистка Большого театра Ольга Кульчинская, артистка Молодежной оперной программы Большого театра Василиса Бержанская, солист театра «Новая опера» Ярослав Абаимов и солисты- инструменталисты Наталия Береславцева (флейта), Петр Кондрашин (виолончель) и Софья Беляева (гобой). Программу составили произведения разных жанров зарубежных авторов. Причем, не только Анна Аглатова, но и дирижер Михаил Цинман и все солисты тоже были дебютантами «Декабрьских вечеров».



Ансамбль солистов оркестра Большого театра под управлением дирижера и скрипача Михаила Цинмана

Начала вечер Наталия Береславцева пьесой для флейты соло «Сиринкс», сразу задав высокую планку исполнения. Ее продолжили солисты оркестра Большого театра, ярко и очень выразительно сыграв замечательный «Триптих Боттичелли» итальянца Отторино Респиги. Мы услышали бурную и красочную боттичеллевскую весну, побывали на празднике «Поклонения волхвов» и присутствовали при «Рождении Венеры». Итальянца сменил испанец Мануэль де Фалья — Василиса Бержанская успешно исполнила его пьесу для голоса и камерного ансамбля «Психея». Завершила первое отделение Симфоническая поэма Клода Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна». Одноименный балет в постановке Вацлава Нижинского многим очень хорошо известен, а игра музыкантов была столь выразительна, что легко представилась послеполуденная жара, появление фавна, устроившегося в тенечке, приход девушек, его проснувшаяся чувственность, испугавшая юных особ. В финале образ наслаждающегося жизнью фавна, который с восторгом вдыхает запах оброненного девушками воздушного шарфа.

Во втором отделении Софья Беляева познакомила слушателей с пьесой «Аретуза» из сюиты Бриттена для гобоя соло «Шесть метаморфоз по Овидию». Порадовало ее мастерство и красивый звук ее гобоя. Органично вошло в программу и сочинение Людвига ван Бетховена —два фрагмента из музыки к балету «Творения Прометея, или Торжество музыки и танца». Солировал виолончелист Петр Кондрапшин. Молодой музыкант из семьи великого дирижера Кирилла Кондрашина. От своего деда Петр унаследовал редкую музыкальность, артистичность и театральность, прибавив к этим качествам глубокое бархатное звучание своей виолончели работы мастера Жана Батиста Вильома из Государственной коллекции уникальных инструментов. С 2012 года Петр Кондрашин — первый концертмейстер виолончелей оркестра Большого театра и своими соло украшает многие оперные и балетные спектакли театра. На концерте в музее он блестяще солировал в Adagio и Andante quasi Allegretto.



Трио Орфея, Амура и Эвридики

Красиво и логично выстроенную программу вечера завершил великий реформатор оперы Кристоф Виллибальд Глюк — фрагменты из его оперы «Орфей и Эвридика» (французская редакция, в которой партию Орфея поет тенор). Сначала прозвучала балетная музыка: энергичный Танец фурий и элегичный Балет блаженный духов. Затем запели главные герои. Тенор Ярослав Абаимов проникновенно исполнил две горестные арии, излив в них страдания своего Орфея, дважды потерявшего любимую жену Эвридику. Речитатив и ария Эвридики во всем удались Ольге Кульчинской. Ее роскошное сопрано, богатое тембральными красками было наполнено тоской красавицы Эвридики, в расцвете лет покинувшей мир и любимого супруга певца Орфея. Очень выразительным был Речитатив Орфея и Эвридики. И затем радостный финал — Трио Орфея, Амура и Эвридики, восхваляющее Жизнь и Любовь.

Елизавета ДЮКИНА

Фото - ГМИИ им. А.С. Пушкина