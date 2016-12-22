Детали развода Принса со второй женой будут преданы гласности

Материалы решено опубликовать 13 января 2017 года. Об этом сообщил окружной судья Томас Фрейзер.

Он подчеркнул, что власти Миннесоты в отличие от многих американских штатов не мешают широкой общественности узнавать личную информацию таких знаменитостей, как Принс.



Принс

"Большинство сторон в бракоразводном процессе естественно предпочитают не раскрывать подробности развода. Однако такие процессы являются публичными, требуют разбирательства в гражданских судах и расходования бюджетных средств. Общественность заинтересована в надзоре за судами и ходом исполнения их предписаний", - пояснил судья.

Он отклонил ходатайство Тестолини, которая настаивала на сохранении бракоразводных документов в тайне. Женщина мотивировала свою позицию тем, что предание материалов гласности может с высокой степенью вероятности сделать ее объектом шантажа. Она просила вычеркнуть из документов номера счетов в банках, налоговые выплаты, номера карт социального страхования, которые в США заменяют удостоверение личности. Судья удовлетворил данную просьбу лишь частично.

ТАСС