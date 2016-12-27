Елена Темникова стала супергероем в новом клипе

Режиссёром клипа выступил креативный продюсер фильма «Защитники», режиссер фильма "Кома" и руководитель Argunov Studio - Никита Аргунов. Оператор - Сергей Дышук. Музыкальный продюсер - Арташес Андреасян.

Музыку к песне, которая носит название «Сумасшедший русский», написали Арташес Андреасян, Олег Цой, Вкитор Поплеев. Автор слов: Александр Степанов. Исполнители Елена Темникова и ST.

Клип снят компанией «Большое кино» в стилистике фильма «Защитники», с использованием не только ключевой сюжетной линии ленты, но и с большим количеством компьютерной графики. Главные герои, Елена и Александр (ST) получили супергеройские способности, которые зрители увидят на экране музыкального клипа.

Елена Темникова: «Всегда было интересно погрузиться в мир кинематографа с музыкальной стороны своего творчества. Яркий опыт. Особенно в таком ярком фильме, который создается в нашей стране»



Елена Темникова

По сюжету, герои попадают в секретную военную лабораторию, в которой проводятся генетические опыты над животными и людьми. Эта задумка напрямую связана с сюжетом фильма, в котором действуют четыре супергероях, появившихся в результате экспериментов, проводившихся в СССР с начала сороковых годов двадцатого века.

ST: «Мне кажется, очень круто стать частью проекта "Защитники", поэтому я с огромным удовольствием принял предложение поработать над саундтреком первого русского супергеройского блокбастера. Когда увидел первый тизер фильма, то подумал, что хотел бы сыграть русского супергероя, человека-медведя. Мечты сбываются - в клипе я примерил этот образ на себя».

Релиз клипа и саундтрека запланирован на февраль 2017 года. Фильм «Защитники» выйдет в прокат 23 февраля 2017 года.