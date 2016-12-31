Итоги 2016 года в российском шоу-бизнесе

Год-то, вроде бы получился не слишком ярким — не появилось чудо-альбомов, взрывающих всю страну. Не появилось и чудо-артистов для всей страны сразу. Музыка в России сегментируется такими ускоренными темпами, что у каждого слушателя свой собственный круг прослушивания, и даже самые ротируемые на радио и ТВ артисты (если только это не Лепс или Ротару) теперь могут массово вызывать в разных компаниях недоуменные вопросы: а кто это вообще?

И ничего удивительного. Музыка во многом перетекла в интернет, а ему свойственно сегментироваться по умолчанию.

Сегментация

Слушатели одного сообщества вообще не понимают, что и зачем слушают в другом сообществе. Лидер стриминга Яндекс-музыка настойчиво предлагает каждому создавать свои плей-листы и свое «радио» (чем уже давно и столь же настойчиво занимается сайт 101). На федеральных телеканалах артистов видят только на коньках или в бассейне. Радиоротации заметно потеряли в актуальности для раскрутки песен, а FM-частот для всех жанров не хватает. Все это неизбежно приводит к индивидуализации потребления музыки, а значит, к кучкованию вокруг жанров или микро-направлений.

Новая волна

Наиболее целенаправленно работают над выращиванием новой волны поп-артистов телеканалы РУ-ТВ и «Музыка Первого». Несмотря ни на что, аудитория «Русского Радио» верна своей волне, и «Новое Радио» вынуждено работать скорее на опережение, - и значит, тоже на ротации молодых перспективных артистов. Эфиры занимают песни Егора Крида, «Время и стекло», Alekseev, Елены Темниковой, Elvira T, Iowa, M-Band, Полины Гагариной, Юлианны Карауловой, Monatik, «Моя Мишель», L-One и многих других артистов. Все они — лицо нынешней поп-музыки. Что же это за лицо?

Лицо

Очевидно, что лицо вполне определенной наружности: поп с обязательным вкраплением урбан-эстетики, r’n’b или хип-хоп читки. Это довольно печально узко, если сравнить со размахом стилистики чарта Биллборд или UK Charts. Нет артиста, который вышел бы с акустической гитаркой и взорвал бы стадион, как Бибер или Адель. И все же лучше, чем ничего. Все перечисленные артисты имеют узкую аудиторию, вот в чем самая большая их проблема, фактически это музыка для подростков 15-25. Дальше — обрыв. Спрашивать в 40-летней компании, кто такая Iowa или Alekseev – значит наткнуться на сакраментальное «а кто это?»

Для аудитории 30+ существуют только проверенные звезды, крайней из которых по времени появления первой песни «из утюга» будет Ёлка, в лучшем случае. Поэтому никаких проблем с концертами у наших уважаемых звезд нет, и кое-какие имена порой подкидывает «Радио Шансон», которое отлично научилось работать с этой весьма платежеспособной аудиторией. Михаил Бублик или Сергей Любавин ею ценимы, и тоже весьма востребованы на концертах.



Клип года «Ленинград» - «Экспонат» (100 млн просмотров)

Лузеры

Абсолютно провальным 2016 год стал для не-поп жанров. Не появилось ни одной яркой рок-группы, более того, появились трудности с концертами рок-звезд условного второго ряда («ДДТ» или «Ленинграда» это никак не коснулось). Этническая музыка ушла в глубочайшее культурное подполье (за исключением Кавказа и мусульманских республик центра страны), зрителей сложно собрать даже на фестиваль с громкими именами, не говоря уж о сольниках. Джазовые музыканты скукожились вокруг нескольких клубов в столице и еще трех-четырех городах страны, но даже в миллионниках джаз абсолютно ушел с поля зрения типичного слушателя. Относительно благополучно в России существует только академическая музыка, сразу по двум причинам: востребованность на Западе с его высокими долларовыми гонорарами и существенная господдержка.

Итак, есть новые артисты и есть готовые слушатели. В каком же состоянии индустрия, которая должна свести одних с другими?

Индустрия

Индустрия переживает ломку переходного периода. Весь 2016 год прошел под спорами вокруг честности распределения денег авторов в РАО. Всем понятно, что распределение нечестное — слишком много известных авторов предъявили вполне фактические претензии по деньгам. Но распускать РАО — значит вообще остаться без денег, на создание другой структуры уйдут годы. Громом среди ясного неба стал июньский арест главы РАО Сергея Федотова, однако скоро выяснилось, что претензии к нему сугубо по вопросам недвижимости, а не распределения авторских денег. Тогда в РАО стал назревать раскол, часть весьма известных авторов предпочли организовать свою организацию, другая — переизбрать руководство РАО. Двоевластие сохраняется по сей день. Удастся ли решить все наболевшие проблемы РАО умрет — трудно предсказать. В любом случае понятно, что в сфере распределения авторских нужно очень многое поменять.

Общий экономический кризис, войны и санкции сильно подорвали платежеспособность зрителей. И это напрямую отразилось на концертных агентствах. На российских артистов билетов стали покупать меньше, а западных еще и приходится привозить куда реже — ведь рубль к доллару упал вдвое, а гонорары у западных звезд в долларах. О разорениях концертников пока не слышно, но большинство сильно урезали масштабы своей деятельности до лучших времен.

Еще одна очень больная проблема переходного периода — отсутствие единой цифровой платформы. Ее нет даже у РАО, хотя оно в основном работает с текстами и нотами, легко поддающимися цифровой обработке. В сфере же аудио и видео ситуация плачевная. Если бы не американский Youtube, бесплатно выполняющий для России большую часть работ по идентификации видео и аудио-ряда, был бы абсолютный пат. Единственная реальная подвижка за 2016 год — самая крупная соцсеть «Вконтакте» начала понемногу идентифицировать аудиозаписи, и платить за них аттестованным лейблам (значит, и артистам). Хотя планов - громадье. Наиболее радикальный план озвучил на днях глава «Газпром-Медиа» Дмитрий Мартышенко: «Мы с коллегами из других медиахолдингов ответственно подходим к формированию рынка, и следующий шаг — создание совместной онлайн-витрины, которая будет призвана определить общие правила игры на рынке. Мы выступили с этой инициативой еще летом, но сложно было найти формат, который устраивал бы рынок. Не хочу говорить подробно: еще не все решения приняты. Раздача контента в интернете с точки зрения B2B-распространения будет вестись из одной точки и на одном плеере. Весь контент вне витрины станет пиратским по умолчанию и по всей стране. Пиратство прекратится просто».

Если в двух словах, сейчас в России нет учреждения, которое на лету идентифицировала бы видео и аудио контент, и платило бы за него авторам. Предложения телевещателей касаются только телеконтента. По клипам и музыке уже много лет назад крупнейшие лейблы планировали создать Единую цифровую платформу, но все разговоры заканчивались на этапе дележа будущих денег. А в проигрыше все — музыканты, композиторы, клипмейкеры, поэты и т. д.

Оптимизм. Сдержанный

Хочется закончить чем-то оптимистичным. В 2016 году было много хорошего, в конце концов. Группа «Ленинград» радовала даже не песнями, а целой субкультурой из песен, клипов и постов, в результате войдя в список самых дорогих артистов страны. Абсолютно непредсказуемо показал себя Григорий Лепс — его дуэты взрывают мозг у миллионов. Рачительным продюсером показал себя Тимати. Заметные концерты были у Земфиры и Киркорова (его конфликт с Дидье Маруани стал мемом года, и наверняка перейдет в 2017-й). Хорошо, что не развалилось после мутной процедуры «покупки» «Русское Радио» и остается прибыльным «Наше Радио». Заметны качественные улучшения в региональном радиовещании, например, на калужской «Ника-ФМ». Расползание по эфирам нового поколения поп-музыкантов, очевидно ориентирующихся на r’n’b, в ближайшие годы сильно изменит лицо топовой российской музыки, оно станет гораздо более приближенным к западному музыкальному пейзажу. Пусть с информационного поля ушли «Звуки.ру», но остались NEWSmuz.com и «Интермедия».

Впереди — новые песни, новые клипы, новые альбомы. И много новых впечатлений. Продолжайте слушать музыку!

Гуру КЕН