Клип «Лайки» группы «Би-2» собрал 2 млн просмотров

«Би-2», с другой стороны, и не «Мумий Тролль», творческой импотенции нет даже в помине. Почти каждая новая песня - точный ироничный удар по бессознательному и больному. «Лайк» - не исключение. Культ лайков в соцсетях перерос подростковые формы и принял масштаб бедствия - национальные телеканалы делают обзоры самых «лайковых» постов и видео, газеты пишут о причинах, а сайты вставляют самые-самые посты в свои статьи.

В клипе «Би-2» и режиссер Игорь Шмелев суммировали все архетипы: учительница прямо на уроке делает селфи с губками уточкой, и дети ей подражают, Лева Би-2 воспаряет над металлическими колесами для тележки и самой тележкой в супермаркете с лимонами в руках, диванный эксперт лайкает Джоконду, красавицы в форме спецназа противостоят демонстрации с требованием лайков, и над всем этим разлетается вкрадчивый голос Левы про «Как много лайков у нас с тобой»...

Врожденная интеллигентность не позволяет перейти черту - иначе мы увидели бы Армагеддон с убивающими друг друга людьми, снимающими друг друга на айфоны и одновременно лайкающие кровожадные комментарии лайкающих друг друга пользователей соцсетей. И все же - «Мы так прекрасны». Горькая ирония и вскрытие подмены.

Все-таки странно, что «Би-2» не исписались. Ведь могли бы, как многие. Но в каждом новом клипе и каждом новом альбоме «Би-2» находишь все новые смыслы, все новые актуальные наблюдения. Мы живем в странное время, когда не ценятся смыслы и истины, зато нарасхват блестки и эффектные кадры. Постановочность не стала грехом, а жажда легкого успеха стала стандартом.

Очень правильно, что музыканты умеют пустить блестки в глаза простакам, и при этом сказать что-то очень важное и глубокое. Возможно, это единственный путь к массовому зрителю. И два миллиона просмотров - вполне себе убедительный коэффициент эффективности избранного пути.

Гуру КЕН