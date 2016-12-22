Улица Стиви Уандера появилась в Детройте

Церемония переименования прошла в среду, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство The Associated Press (АР).



Стиви Уандер

По данным АР, до 500 человек приняли участие в торжествах. В их числе сам Уандер, мэр Детройта Майк Дагган и конгрессмен от штата Мичиган Джон Коньерс. Музыкант обратился к горожанам с благодарственной речью, после чего детский хор исполнил несколько его хитов.

Бывшая Милуоки авеню отныне называется Стиви Уандер авеню. Именно на этой улице прошли детские годы певца - семья Уандера переехала сюда, когда мальчику было четыре года.